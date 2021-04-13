Москва, , 16:59 — REGNUM Несмотря на то, что о рисках привязки мировой экономики к доллару говорят уже давно, эта валюта остается востребована большинством участников мировой торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о курсе на дедолларизацию.

«О рисках, с которыми сопряжена привязка мировой экономики к доллару, говорили еще в 1970-х годах, когда доллар по формальному признаку утратил позиции ключевой мировой валюты, МВФ создал собственную расчетную единицу SDR на базе корзины валют, а большинство государств перешли к плавающему режиму. В то же время доллар до сих пор востребован большинством участников мировой торговли. Его доля в течение многих лет снизилась незначительно и составляет порядка 80% в мировом валютном обороте», — рассказала Воронкова.

По ее словам, доллар США остается основной валютой крупнейших мировых биржевых площадок.

«Уверенные позиции доллара США в мировой экономике подкрепляются значимой глобальной экономической ролью США: ВВП США составляет примерно пятую часть мирового ВВП, США — один из крупнейших экспортеров и импортеров, — уточнила Воронкова. — США регулярно используют свои конкурентные преимущества в мировой экономике для реализации собственных интересов».

Одним из последних примеров этого, как пояснила экономист, стала торговая война с Китаем, когда США пытались воздействовать на политику этого государства через повышение торговых барьеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что для России диктат юаня будет не лучше, чем диктат американской валюты.

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