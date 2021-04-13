Москва, , 16:58 — REGNUM Выборы президента Джибути прошли успешно, Москва приветствует это событие, сообщили 13 апреля в пресс-службе МИД РФ.

«Наблюдатели от африканского сообщества отметили, что избирательный процесс прошёл в мирной и спокойной обстановке, а также констатировали отсутствие серьёзных нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления граждан», — сообщили в российском ведомстве.

Напомним, на выборах президента, которые в Джибути состоялись 9 апреля, победу одержал действующий глава государства Исмаил Омар Гелле: за него проголосовали 97,44% избирателей. Второе место на выборах занял Закария Исмаил Фарах, набравший всего два с половиной процента голосов.