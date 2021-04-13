Красногорск, , 16:59 — REGNUM С начала 2021 года в замещающие семьи в Подмосковье устроено около 400 детей-сирот. Такие данные приводятся на официальном сайте правительства Московской области.

Как рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина, на данный момент в Подмосковье насчитывается более 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,4 тысячи детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, более 7,6 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.

«Устройство детей-сирот в семьи — одно из важнейших направлений работы ведомства. Каждый год в Подмосковье на воспитание в замещающие семьи передается более 2 тысяч детей. В регионе активно работают школы приемных родителей, обучение в них уже прошли 519 человек с начала года», — заявила министр.

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