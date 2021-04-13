Москва, 13 апреля 2021, 16:55 — REGNUM Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в скором времени будет организовано ещё в трёх странах. Об этом 13 апреля сообщил журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Вакцина от коронавируса «Спутник V»
Вакцина от коронавируса «Спутник V»
75.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

«Российская вакцина уже производится в Белоруссии, Казахстане, совсем скоро начнётся её производство в Сербии, Иране», — сказал он.

Также, по словам Дмитриева, в течение нескольких месяцев должно быть налажено производство «Спутник V» на итальянском заводе компании Adienne Pharma & Biotech.

«Таким образом, мы заключаем партнёрство с самыми разными странами и компаниями», — отметил глава РФПИ.

Напомним, в начале апреля Кирилл Дмитриев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что часть производимой за рубежом вакцины «Спутник V» будет поставляться на внешние рынки, а частьможет поступать в Россию и применяться для вакцинации российских граждан.

Читайте подробнее: В России могут начать вакцинировать «Спутником V», произведённым за рубежом