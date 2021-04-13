Москва, , 16:55 — REGNUM Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в скором времени будет организовано ещё в трёх странах. Об этом 13 апреля сообщил журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» 75.ru

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«Российская вакцина уже производится в Белоруссии, Казахстане, совсем скоро начнётся её производство в Сербии, Иране», — сказал он.

Также, по словам Дмитриева, в течение нескольких месяцев должно быть налажено производство «Спутник V» на итальянском заводе компании Adienne Pharma & Biotech.

«Таким образом, мы заключаем партнёрство с самыми разными странами и компаниями», — отметил глава РФПИ.

Напомним, в начале апреля Кирилл Дмитриев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что часть производимой за рубежом вакцины «Спутник V» будет поставляться на внешние рынки, а частьможет поступать в Россию и применяться для вакцинации российских граждан.

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