Москва, , 16:53 — REGNUM Центральный банк РФ не смог оказаться на передовой современных трендов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что РФ стремится отказаться от платежных систем, подконтрольных Западу.

Юань Андрей Грук © ИА Красная Весна

«Платежные системы будут переходить в сферу цифровых денег. Но ЦБ РФ как главный ответственный за цифровой рубль находится не на передовой современных трендов. Это повышает шансы Запада воспользоваться своей монополистической силой в части платежных систем, — сказал Ордов. — Китай сформировал свою цифровую политику в области платежных систем, но для нас диктат юаня станет немногим лучше, чем диктат доллара. В этом ракурсе молчание ЦБ РФ и экономических властей при столь красноречивых выступлениях министра иностранных дел более чем показательно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, зачем РФ нужна дедолларизация.

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