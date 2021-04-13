Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге ищут злоумышленника, который в ночь на 13 апреля поджёг два служебных автомобиля, припаркованных у 8 отдела полиции Кировского района Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 13 апреля у 8 отдела полиции Кировского района Санкт-Петербурга на улице Лёни Голикова, 31/2, около 04:32 мск. Сотрудники полиции оперативно отреагировали на случившееся и в течение десяти минут возгорание было ликвидировано.

«По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. В настоящее время устанавливается лицо причастное к данному инциденту. Приняты меры к его задержанию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в Главке МВД.