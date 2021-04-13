Киев, , 16:52 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины просят рассмотреть предложение о том, чтобы главные общенациональные телеканалы стали обязательными для трансляции по всей территории страны.

С такой инициативой выступила Интернет-Ассоциация Украины, заявление было обнародовано 13 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В пояснении отмечается, что предлагаемая мера информационного характера соответствует масштабу потенциальных и реальных угроз национальным интересам Украины.

Эксперты ассоциации считают, что обязательная трансляция телеканалов позволит не только уменьшить «враждебное влияние на информационное пространство Украины», но и позволит снизить стоимость предоставления услуг телевидения для конечного потребителя минимум на 25% от текущей стоимости.

Напомним, что в феврале Совнацбез Украины заблокировал вещание трех главных оппозиционных телеканалов страны, введя санкции против их владельца, депутата Рады Тараса Козака. Позже власти Украины без санкций и объяснений заблокировали вещание еще одного телеканала, который создали сотрудники ранее закрытых медиа.