Калуга, , 16:54 — REGNUM В Калуге в рамках мероприятий, посвященных 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, состоялась встреча губернатора Владислава Шапши с первым венгерским космонавтом Берталаном Фаркашем. Об этом 13 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Губернатор Владислав Шапша и первый венгерский космонавт Берталан Фаркаш Admoblkaluga.ru

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В ходе встречи гость рассказал о своей судьбе. Берталан Фаркаш родился в Венгрии в 1949 году. После окончания средней школы он поступил в авиационно-техническое училище имени Д. Килиана. В школе увлекался футболом, и ему прочили карьеру профессионального футболиста. После окончания училища проходил службу в истребительной авиации войск ПВО Венгерской Народной Республики. В 1977 году в Венгрии стартовал отбор космонавтов для участия в советской космической программе «Интеркосмос». Из 95 кандидатов — лётчиков-испытателей — лишь четверо были отобраны на финальную подготовку, которая проходила в СССР. В первый полёт в составе международной команды был отобран именно Берталан Фаркаш.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1980 году Берталан Фаркаш участвовал в программе советско-венгерской экспедиции посещения орбитальной станции «Салют-6» в качестве космонавта-исследователя на космическом корабле «Союз-36» вместе с советским космонавтом Валерием Кубасовым. В 1985 году Берталан Фаркаш стал одним из учредителей ассоциации участников космических полетов на конгрессе под Парижем. Позже он организовал второй такой конгресс в Венгрии, в котором приняли участие 38 астронавтов-космонавтов из 16 стран. Берталан Фаркаш — Герой Венгерской Народной Республики, Герой Советского Союза. Он награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», а также медалью «За заслуги в освоении космоса».

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