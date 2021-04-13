Подгорица, , 16:49 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич сообщил агентству по предотвращению коррупции зарплату премьер-министра в размере 1796,09 евро.

С 23 сентября по 4 декабря 2020 года года Кривокапич заработал 795,17 евро.

Будучи профессором машиностроительного факультета, участвуя в международных проектах и занимаясь научной деятельностью, премьер-министр в прошлом году заработал 22 350 евро.

Кривокапич, как и в предыдущем отчете, сообщил, что является владельцем квартиры площадью 123,32 квадратных метра, которую он получил от Университета Черногории, и земельного участка площадью 672 квадратных метра, который он купил сам.

Его супруга Ясминка унаследовала участок площадью 1601 квадратный метр и дом площадью 133 квадратных метра.

В доходах членов совместной семьи Кривокапич указал годовой доход своей жены в размере 4 032 евро (336 евро в месяц).

Кривокапич владеет двумя автомобилями — Ford Focus 2005 г. и Reno 4 1999. Кривокапич дал согласие на проверку банковских счетов.