13 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 18:44 — REGNUM В «Экспоцентре» на Красной Пресне открылась 28-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2021». На экспозиции площадью 85 000 кв. метров разместилось 1554 компании из 42 стран Европы, Азии, Америки, Африки. Большая часть компаний — это российские производители продуктов: от гигантов до небольших предприятий. Особую активность проявили российские регионы, которые открыли коллективные экспозиции, из 32 субъектов Российской Федерации.

28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM 28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На Продэкспо-2021 в 30 тематических салонах демонстрируется ассортимент продовольствия — от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, органического питания, питания для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотических продуктов. Напитки представлены в таких салонах, как «Чай и кофе», «Соки. Воды. Безалкогольные напитки», «ПродэкспоWINE».

28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM 28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM 28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Деловая программа выставки включает крупные международные отраслевые форумы, конференции, семинары, мастер-классы, презентации.

28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM 28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM