Курск, , 16:45 — REGNUM В Курской области завершение отопительного сезона запланировано на 17−18 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Продолжительность отопительного сезона корректируется в соответствии с погодными условиями. Поэтапное отключение отопления начинается тогда, когда средняя температура воздуха в течение пять суток составляет больше восьми градусов тепла. Органы местного самоуправления принимают решение о завершении отопительного сезона с учетом рекомендаций Гидрометцентра.

По сравнению с 2020 годом число технологических сбоев в системе ЖКХ и ТЭК снизилось на 48%.

После окончания текущего отопительного периода начнется подготовка к предстоящему сезону 2021−2022 года. В 2021 году филиал ПАО «Квадра» — «Курская генерация» планирует провести замену 27,52 км тепловых сетей. Предусмотрен план работ для реализации, в том числе с участием средств государственной корпорации — «Фонда содействия реформированию ЖКХ». Планируется в течение трех лет провести реконструкцию 28 участков тепловых сетей в Центральном и Железнодорожном округах города Курска.