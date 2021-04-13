* сектора" — запрещённая в России организация

Норильск, Красноярский край, , 16:44 — REGNUM Гражданин Украины, проживавший в Норильске, задержан за вербовку боевиков в экстремистскую нацистскую организацию «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 13 апреля ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.

Заведено уголовное дело.

Следствием установлено, что «подозреваемый, являясь гражданином Украины и приверженцем радикального украинского национализма, разделяя основные идеи, основанные на насилии, экстремисткой украинской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», с 27 марта по 4 апреля 2021 года состоял в переписке с гражданином России, обладающим боевым опытом и владеющим оружием.

«Уговаривая его принять участие в деятельности запрещенной украинской организации для проведения диверсионных операций на территории Донецкой Народной Республики… Следственными органами … по результатам рассмотрения материалов, поступивших из УФСБ по региону, возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина Республики Украина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (вербовка лица в деятельность экстремистской организации)», — сообщает региональное управление СК.

Суд готовится рассмотреть ходатайство следствия о заключении задержанного под стражу.

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