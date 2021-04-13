Москва, , 16:44 — REGNUM Российские власти за год выделили более 650 млрд рублей на выплаты семьям с детьми до трех лет и от трех до семи лет. Об этом 13 апреля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения президентом Владимиром Путиным координационного центра правительства.

Премьер напомнил, что решение об оказании поддержки семьям с детьми было принято в мае минувшего года.

«Сейчас выплаты на детей в возрасте от нуля до трёх лет и от трёх до семи лет не требуют заполнения заявлений, а сами выплаты происходят автоматически, родители получают средства на карточки», — сказал он.

По словам Мишустина, благодаря автоматическому начислению денежных средств удалось избежать проблем, которые возникали ранее при осуществлении подобных социальных выплат.