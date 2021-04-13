Москва, 13 апреля, 2021, 16:42 — ИА Регнум. К новому учебному году вопрос организации горячего питания в российских школах должен быть решён, заявил 13 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе визита в координационный центр правительства страны в комплексе гостиницы «Украина» (Москва).

Admin.msuchita.ru Школьная столовая

Комментируя ситуацию с горячим питанием в школах, глава государства отметил, что в ряде областей страны «есть большие претензии» к тому, как функционирует эта система. Он добавил, что проводится проверка в школах на эту тему: некоторые учебные заведения пока не отвечают соответствующим требованиям Роспотребнадзора.

Владимир Путин «Надеемся, что все школы страны к сентябрю 2021 года будут уже в строю и смогут осуществлять эту функцию».

Он призвал родительские комитеты взять этот вопрос под свой контроль. Непонятно, по какой причине их нередко не допускают к участию в проверках, отметил президент.