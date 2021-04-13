Киев, , 16:41 — REGNUM С 14 апреля украинские силовики начнут «антитеррористические учения» в Харьковской области, граничащей с Россией, причем особое внимание будет уделено пограничным районам.

Солдаты ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

В тренировках примут участие подразделения Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, пограничной службы Украины, военной службы правопорядка и других силовых ведомств.

В сообщении отмечается, что учения будут максимально приближены к реальным условиям и проходить в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств.

Другие подробности относительно этого мероприятия не уточняются.

ИА REGNUM напоминает, что в последние недели на Украине постоянно заявляют о том, что Россия сконцентрировала слишком большое количество войск на границе. Киев жалуется на это всем своим «западным партнерам», включая НАТО, и заявляет о том, что Россия якобы готовит сценарии вторжения на территорию Украины.