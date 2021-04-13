Минск, , 16:40 — REGNUM Мингорисполком принял заявки на проведение 9 мая в городе-герое Минске шествия участников международной акции «Бессмертный полк». Заявки поданы также в горисполкомы Витебска и других городов Белоруссии.

«9 апреля 2021 года в Мингорисполком, ряд общественных, патриотических организаций: ОО «Отечество», ОО «За Демократию Социальный Прогресс и Справедливость» и РОО «Республиканское и общественное объединение «За Союз и коммунистическую партию Союза», подали все необходимы документы для получения разрешения на проведение 9 мая 2021 года шествия «Бессмертный полк» в городе-герое Минске», — сообщил на своей странице в социальной сети белорусский общественный деятель Андрей Иванов.

Отметим, в 2020 году местные власти отказали белорусским организаторам шествия «Бессмертного полка» под предлогом пандемии. При этом официозная акция «Беларусь помнит», созданная в противовес «Бессмертному полку», была проведена.

Мингорисполком обязан подготовить ответ в течение 10 дней. Принятие решения зависит от «идеологического» управления президентской администрации.

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