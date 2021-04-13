Москва, , 16:39 — REGNUM Страны, которые хотят обезопасить свои экономики, снижают долю доллара в национальных резервах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявила руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Так она прокомментировала высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что РФ активно работает над отказом от международных платежных систем, которые находятся под контролем Запада, а также заинтересована в переходе к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах.

«Международные валютные резервы внимательно следят за ситуацией в США и оперативно реагируют на любые изменения. Например, с 2020 года ФРС США стал проводить политику безлимитной эмиссии денег и закупки ценных бумаг на фондовом рынке с целью смягчения последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Эти меры могут привести к разгону инфляции и негативно сказываются на курсе доллара. Поэтому страны предпочитают снижать долю доллара в валютных резервах и тем самым обезопасить национальные экономики», — сказала Левашенко.

По ее словам, если сокращение доли доллара США продолжится, то будут расти доли остальных основных резервных валют — евро, фунта стерлинга, иены, франка, юаня. В случае с китайской валютой рост будет более высоким.

«Но снижение доли доллара в валютных фондах само по себе не означает немедленных изменений в глобальной экономике, — уточнила она. — Доллар по-прежнему остается доминантной валютой в мире, и 88% всех расчетов в настоящее время проводятся в долларах. Если страны до этого момента не проводили политику «дедолларизации» национальных резервов, маловероятно, что они начнут это делать сейчас».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров высказался о шагах, направленных на дедолларизацию.

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