Москва, , 16:39 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл экскурсию для президента России Владимира Путина по координационному центру правительства.

Мишустин рассказал, что в центре кипит круглосуточная работа, в нём работают около 120 сотрудников различных ведомств. Комнаты для проведения переговоров названы именами полуостровов — «Камчатка», «Чукотка», «Таймыр», а открытые пространства — именами рек.

В центре, по словам Мишустина, работают три основные группы — стратегическая, проектная и ситуационная.

«Очень важно то, что в центре сфокусированы первичные данные от федеральных органов исполнительной власти, на их основе мы строим наши аналитические инструменты», — заявил премьер-министр.