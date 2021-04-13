Москва, , 16:39 — REGNUM Ведущая и певица Ольга Бузова не будет принимать участие в новых съёмках телепроекта «Дом-2». Об этом она сообщает в своём Instagram-аккаунте 13 апреля.

https://www.instagram.com/p/CNmh-Idnz0y/

«Моя история в Дом-2 ЗАКОНЧЕНА», — подписала пост Бузова. «Сейчас пишу этот текст и реву… Но, я должна идти дальше!», — поделилась своими чувствами телеведущая.

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта 2021 года стало известно, что телепроект «Дом-2» вернётся на экраны в апреле. Шоу будет транслироваться на телеканале «Ю».

Читайте ранее в этом сюжете: Новые серии проекта «Дом-2» выйдут в апреле