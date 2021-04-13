Варшава, , 16:37 — REGNUM Представитель Польши Кацпер Филипяк, который ранее считался одним из главных кандидатов в чемпионы мира по спортивному бильярду, неожиданно сообщил о завершении карьеры. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Спустя 13 лет я заканчиваю играть в бильярд», — написал 25-летний игрок, которого спортивные аналитики считали величайшим талантом в истории Польши в данном виде соревнований.

Такое заявление Филиляк сделал сразу после проигрыша представителю Китая Чжао Синтуну со счетом 3:6 в третьем отборочном раунде к чемпионату мира по спортивному бильярду. После этого поражения стало ясно, что польский спортсмен утратил шансы на то, чтобы пробиться на всемирные соревнования.

Дебютировал в профессиональном спорте Филипяк, когда ему было всего 15 лет — в 2011 году. Он довольно быстро достиг 97-го места в мировом рейтинге. Сезон 2020/2021 является одним из наиболее удачных в его карьере. И хотя он не пробился на чемпионат мира, он дошел до стадии 1/16 финала на престижном соревновании по снукеру German Masters. В рамках этого турнира он расправился с представителем Британии Райли Парсонсом и спортсменом из Уэльса Джексоном Пейджем.