Смоленск, , 16:36 — REGNUM Подозреваемого в совершении серии мошенничеств на общую сумму в пять миллионов рублей задержали в Смоленске, сообщили 13 апреля в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

Ранее в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Смоленску обратился директор мясоперерабатывающего предприятия с заявлением о мошенничестве в отношении него. Полиция в ходе проверки установила, что 31-летний житель Смоленска, представляясь директором ООО, заключил договор поставок мяса с торговым предприятием на сумму около 850 тысяч рублей. Однако после получения предоплаты свои обязательства он не выполнил, а затем перестал выходить с клиентом на связь. Полиция также установила причастность подозреваемого ещё к пяти фактам мошенничества. Действовал он во всех случаях аналогичным способом. Общая сумма ущерба, по оценкам, составляет более пяти миллионов рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.