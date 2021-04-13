Москва, , 16:33 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 7 апреля намерено раместить два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26 236 с датой погашения 17 мая 2028 года и серии 26 235 с погашением 12 марта 2031 года в объёме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Отмечается, что объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объёма спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Напомним, согласно плану Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке, во II квартале 2021 года ведомство намерено предложить на аукционах облигации федерального займа в общей сложности на триллион рублей.

Как сообщалось, ориентировочный объём размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составит 100 млрд рублей, сроком от 5 до 10 лет включительно — 500 млрд рублей, сроком от 10 лет — 400 млрд рублей.

ЗаI квартал 2021 года Минфин разместил на аукционах ценные бумаги на 774,4 млрд рублей.