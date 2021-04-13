Вена, , 16:32 — REGNUM Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер написал прошение об отставке, сообщает 13 апреля телеканал ORF.

По его словам, система здравоохранения Австрии переживает сильнейший за последние десятилетия кризис, и возглавлять его должен абсолютно здоровый человек.

Аншобер пояснил, что этому условию он не соответствует, так как за время пандемии он надорвался и переутомился.

В частности, у него обнаружены проблемы с сердечно-сосудистой системой, и он не хочет себя добивать.

По словам Аншобера, 15 месяцев, проведенные им на посту главы минздрава, показались ему 15 годами. При этом он призвал других людей «не стыдиться заболеваний».

На данный момент известно, что пока минздрав Австрии возглавит вице-канцлер Вернер Коглер, а затем пост министра здравоохранения может занять Вольфганг Мюкштайн.

Читайте ранее в этом сюжете: В Польше могут открыть детские сады уже с 19 апреля