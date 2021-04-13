Калуга, , 16:42 — REGNUM Калужские налоговики внедряют в практику своей работы новый всероссийский пилотный проект «Платформа поставки данных», сообщает 13 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя областного управления федеральной налоговой службы Андрея Ламакина.

«Платформа поставки данных» — это цифровая аналитическая платформа для электронного обмена данными с органами государственной власти и другими потребителями. Поставка данных осуществляется в автоматизированном режиме с учётом ограничений, предусмотренных нормативно-правовыми актами. Налоговая служба региона, в частности, намерена поставлять сведения, содержащиеся в налоговых декларациях, о задолженностях, данные контрольно-кассовой техники и некоторые другие.

«Внедрение данного программного продукта позволит Центрам управления регионам собирать объективную информацию для принятия решений и прогнозирования социально-экономической ситуации как по отраслевому принципу, так и в части доходов населения. Полностью промышленное решение программы должно быть готово в ноябре 2021 года», — сказал Андрей Ламакин.

В Калужской области за первый квартал в консолидированный бюджет региона поступило 15 млрд 050 млн рублей с темпом 100, 8% к аналогичному периоду 2020 года. Положительная динамика наблюдается по транспортному налогу с юридических лиц, налогу на имущество физических лиц, налогам на совокупных доход и ряд другим.

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