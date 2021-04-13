Екатеринбург, , 16:34 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировали за I квартал 2021 года 13 553 преступных деяния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

47,5% выявленных преступлений относятся к категории небольшой тяжести, ещё 26,8% — к тяжким и особо тяжким. 89,8% деяний произошли в городах, 32,6% преступлений — прямо в общественных местах.

Для сравнения, в I квартале 2020 года было зарегистрировано на 3,8% больше преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области участились случаи мошенничества.

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