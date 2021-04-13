13 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 20:09 — REGNUM В московском парке «Зарядье» в выставочном зале медиацентра создали «Павильон будущего». Фоторепортаж ИА REGNUM с презентации мероприятия.

Медиацентр в парке «Зарядье» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Медиацентр в парке «Зарядье» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Директор медиацентра Иван Демидов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Художник Валентин Коржов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В рамках проекта KOC20MOC21, посвященного 60-летнему юбилею, показали три премьеры. На первом этаже в медиахолле открыли трехметровый арт-объект художника Валентина Коржова «Зритель безмерного пространства», созданный специально к юбилею первого полета человека в космос.

Фрагмент «Гагарин. Лейтенант неба» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фрагмент «Гагарин. Лейтенант неба» и зрители Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Новый фильм «Гагарин. Лейтенант неба» зрители просматривают в «Медиахолле 360» в течение 8 минут. Посетители попадают на корабль «Восток-1». Видеоинсталляция содержит записи с борта корабля «Восток-1», записанные во время первого полета человека в космос. Медиахудожники Ян Калнберзин, Евгений Афонин и композитор Николай Петров использовали для создания фильма компьютерную графику и нейросети.

Возможно, собака будущего на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Блогеры на выставочном проекте «Павильон будущего» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На нижнем этаже открылся выставочный проект «Павильона будущего». В выставочном проекте наравне с художественными произведениями, скульптурами, фотографиями, арт-объектами и инсталляциями выставлены видео 13 популярных блогеров, которые впервые участвуют наравне с современными художниками.

Медиацентр в парке «Зарядье» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM