Наталья Стрельцова, 13 апреля 2021, 20:09 — REGNUM В московском парке «Зарядье» в выставочном зале медиацентра создали «Павильон будущего». Фоторепортаж ИА REGNUM с презентации мероприятия.

Медиацентр в парке «Зарядье»
Медиацентр в парке «Зарядье»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Медиацентр в парке «Зарядье»
Медиацентр в парке «Зарядье»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Директор медиацентра Иван Демидов
Художник Валентин Коржов
Директор медиацентра Иван Демидов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Художник Валентин Коржов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Арт-объекта Валентина Коржова «Зритель безмерного пространства»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Арт-объект «Зритель безмерного пространства»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Видео встроено в арт-объект
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В рамках проекта KOC20MOC21, посвященного 60-летнему юбилею, показали три премьеры. На первом этаже в медиахолле открыли трехметровый арт-объект художника Валентина Коржова «Зритель безмерного пространства», созданный специально к юбилею первого полета человека в космос.

Фрагмент «Гагарин. Лейтенант неба»
Фрагмент «Гагарин. Лейтенант неба»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иван Демидов на презентации «Гагарин. Лейтенант неба»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители в зале «360»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фрагмент «Гагарин. Лейтенант неба»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фрагмент «Гагарин. Лейтенант неба»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители смотрят «Гагарин. Лейтенант неба»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фрагмент «Гагарин. Лейтенант неба» и зрители
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фрагмент «Гагарин. Лейтенант неба» и зрители
Фрагмент «Гагарин. Лейтенант неба» и зрители
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Новый фильм «Гагарин. Лейтенант неба» зрители просматривают в «Медиахолле 360» в течение 8 минут. Посетители попадают на корабль «Восток-1». Видеоинсталляция содержит записи с борта корабля «Восток-1», записанные во время первого полета человека в космос. Медиахудожники Ян Калнберзин, Евгений Афонин и композитор Николай Петров использовали для создания фильма компьютерную графику и нейросети.

Возможно, собака будущего на выставке
Возможно, собака будущего на выставке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Анна Красная. «Полет»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители на выставочном проекте «Павильон будущего»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставочный проект «Павильон будущего»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставочный проект «Павильон будущего»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставочный проект «Павильон будущего»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставочный проект «Павильон будущего»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставочный проект «Павильон будущего»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставочный проект «Павильон будущего»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Блогеры на выставочном проекте «Павильон будущего»
Блогеры на выставочном проекте «Павильон будущего»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На нижнем этаже открылся выставочный проект «Павильона будущего». В выставочном проекте наравне с художественными произведениями, скульптурами, фотографиями, арт-объектами и инсталляциями выставлены видео 13 популярных блогеров, которые впервые участвуют наравне с современными художниками.

Выставочный проект «Павильон будущего»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставочный проект «Павильон будущего»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставочный проект «Павильон будущего»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставочный проект «Павильон будущего»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставочный проект «Павильон будущего»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставочный проект «Павильон будущего»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставочный проект «Павильон будущего»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставочный проект «Павильон будущего»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Медиацентр в парке «Зарядье»
Медиацентр в парке «Зарядье»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Медиацентр в парке «Зарядье»
Медиацентр в парке «Зарядье»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM