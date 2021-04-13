Курск, , 16:29 — REGNUM В Минприроды России подвели итоги поездки делегации в Курскую область, состоявшейся в марте при личном участии министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в совещании в Москве принял участие губернатор Роман Старовойт.

«25 марта мы ездили большой делегацией в Курскую область. Прошло три недели, и я бы хотел с коллегами «сверить часы», что уже сделано, на что нужно обратить особое внимание в тех задачах, которые нами были поставлены в результате этой поездки. Хотелось бы услышать, как выполняются поручения», — сказал Александр Козлов.

Один из ключевых вопросов касался решения ситуации с земельными участками в Кукуевке, расположенных в буферной зоне Центрально-Черноземного государственного природного заповедника им. В. В. Алехина. Роман Старовойт сообщил, что ведется работа по приему документов от жителей. Информацию подтвердили в режиме ВКС лично местные жители. К 6 апреля было обработано уже 248 заявлений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов посетил завод 25 марта. Он посетил Кукуевку и обещал её жителям решить проблему с узакониванием домов. Областная администрация пообещала организовать приём документов от жителей, чтобы сотрудникам заповедника оставалось только выдать экспертное заключение. Всего в деревне располагается более 1700 участков.

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