Монтрёй, Франция, , 16:27 — REGNUM Ubisoft планирует в 2021 году закрыть серверы нескольких старых игр серии Tom Clancy's. Об этом 13 апреля сообщил портал Eurogamer.

Отмечается, что геймеры, играющие в Ghost Recon Future Soldier, Rainbow Six Lockdown, Rainbow Six Vegas и Rainbow Six Vegas 2 на ПК, PlayStation и Xbox могут лишиться многопользовательского режима. Пока Ubisoft не сообщила, когда именно она планирует произвести отключения.

Ранее компания объявила, что до 1 июня 2021 года прекратит поддержку таких игр, как Assassin's Creed 2, Might & Magic: Clash of Heroes, Splinter Cell Conviction, The Settlers 7 и ряда других. Стоит отметить, что не во всех этих играх присутствует режим мультиплеера, однако в случае отключения серверов геймеры в т. ч. лишатся доступа к разблокируемому контенту.

