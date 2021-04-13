13 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Уральская редакция ИА REGNUM, , 18:09 — REGNUM В Тюменской области у женщины отбирают ребёнка, а в больнице №23 Екатеринбурга не хватает мест. Об интересном и актуальном на Урале — в обзоре ИА REGNUM за 13 апреля.

Счастье не за горами Иван Шилов © ИА REGNUM

За что отбирают ребёнка?

В Ишиме Тюменской области у местной жительницы по имени Галина хотят отобрать ребёнка. Она уже не может видеться с ним без разрешения органов опеки, а перед этим с неё требовали справку об отсутствии COVID-19.

10 марта женщина родила сына. Ребёнок появился недоношенным и был помещён в палату интенсивной терапии. 13 марта Галину выписали без сына, обязав явиться 15 марта. Но в назначенный день её не пустили к мальчику, потребовав ту самую справку. А затем и вовсе ей предложили отказаться от ребёнка.

Женщина обратилась за помощью в прокуратуру. Ситуацию активно обсуждают на форумах и в соцсетях по всей России. Мнения самые разные. Подробно читайте в материале ИА REGNUM «Ювенальное гестапо?».

Новорожденный

Также об этом подробно: Тюменку лишают новорождённого ребёнка из-за ковидной справки

Массовая гибель рыбы

В озере Касарги Челябинской области массово погибла рыба. Тревогу подняли местные общественники. По их словам, в северной части водоёма обнаружены тысячи особей. Также они отмечают, что с начала весны подобные случаи выявлены ещё в нескольких водоёмах региона.

В областном министерстве экологии уже объяснили произошедшее. Как отмечает замглавы министерства Виталий Безруков, скорее всего, рыбам не хватило кислорода. Из его комментария следует, что арендатор озера мог предотвратить такую ситуацию, если бы закачивал кислород в воду.

Об этом: Челябинское минэкологии объяснило массовую гибель рыбы в озере

Ситуацию активно обсуждают на форумах и в социальных сетях. На портале 74.ru один из форумчан написал: «Разорвать все договора аренды, снести все шлагбаумы, восстановить за счёт семьи Котова и Косилова пионерлагерь «Юбилейный» и вернуть Касарги народу Сосновского района!» Предложение весьма радикальное, но многие из отметившихся там же граждан его поддержали лайками и комментариями.

Ещё один форумчанин предположил, что «с такой экологией скоро Челябинцы всплывут». «Не всплывут, на дно пойдут. Подготовительные провалы уже есть», — ответил ему другой.

Больница без мест

В больнице №23 Екатеринбурга закончились свободные койки. Об этом сообщили журналистам обеспокоенные местные жители. По их словам, 13 апреля в одно из отделений приняли только одного пациента из 15, предлагаемых к госпитализации. Также дефицит мест наблюдается в ряде других отделений.

В самом медучреждении признают наличие проблемы. По словам представителей больницы, мест не хватает почти во всех отделениях. Это связано с ростом числа пациентов. Впрочем, в медучреждении обещают, что все плановые пациенты смогут пройти лечение.

Больничная палата Александр Куликов © ИА REGNUM

Также читайте: В одной из больниц Екатеринбурга закончились свободные койки

Ситуацию активно обсуждают на интернет-форумах и в соцсетях. «Оптимизированная, образцовая медицина в действии», — отмечает один из пользователей портала E1.Ru.

Новый суд по мини-отелю

В Перми начался очередной судебный процесс по делу о гибели людей в мини-отеле «Карамель». На скамье подсудимых находятся бывший главный инженер управляющей компании, инспектор Госпожнадзора и замначальника службы эксплуатации.

Дело рассматривает Индустриальный районный суд. Ни один из подсудимых не считает себя виновным. Тем не менее следственные органы полагают, что именно из-за их преступных действий в ночь на 20 января 2020 года в здании прорвало трубу и кипяток хлынул на цокольный этаж. Напомним, в результате этой аварии погибли пять человек, а ещё шестеро были травмированы.

Напомним, в начале 2021 года был осуждён теперь уже бывший управляющий отелем Сергей Щ. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших смерть людей.

Об этом: В суде Перми начался новый процесс по делу о гибели людей в мини-отеле

Отметим, в соцсетях обсуждают очередной судебный процесс и у некоторых пользователей возникают вопросы. Так, часть граждан удивлена тем, что на скамье подсудимых находится представитель МЧС. Другие же считают, что список пребывающих под судом не полный.

Индустриальный районный суд Перми Industry.perm.sudrf.ru

Приговор вступил в силу

Житель Екатеринбурга Алексей А. отправится в колонию особого режима и будет отбывать там пожизненный срок. Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе ранее вынесенный ему приговор.

Гражданин был признан виновным в убийстве двух девушек. Преступление было совершено 25 августа 2018 года на склоне горы Уктус. Следователи считают, что Александров подошёл к девушкам, которые отдыхали, и застрелил их.

Отметим, что следователи заявили о раскрытии преступления лишь после того, как на долгое расследование обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Это обстоятельство дало некоторым гражданам повод полагать, что А. невиновен, а настоящий убийца разгуливает на свободе. Судя по свежим комментариям на портале Е1.ru, сомневающиеся в его виновности есть и сейчас.

Также об этом: Суд не стал смягчать приговор стрелку, убившему девушек в Екатеринбурге