Пенза, 13 апреля, 2021, 18:00 — ИА Регнум. В Пензе в рамках проекта «Окопные песни» снят музыкальный клип на песню «Трофейный листок». Сюжет ролика придумали студенты пензенских вузов и общественники, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Идея появилась еще в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, но из-за действующих ограничительных мер съемки были отложены, и замысел удалось воплотить лишь сейчас.

Музыкальный клип «Окопные песни»

По сюжету клипа девушка ничем не интересуется, кроме социальных сетей на экране своего мобильного телефона. После встречи с музыкантами, которые репетируют военную песню, написанную в годы войны в окопе, девушка меняет свои взгляды на жизнь. Студенты нашли трофейный листок с текстом песни времён начала Великой Отечественной и пытаются её исполнить. Песня меняет мировоззрение, пробуждает уважение к памяти о неизвестных героях, любовь к Родине.

«Трофейный листок» стал первым музыкальным клипом, снятым в рамках проекта «Окопные песни». Главная цель проекта — привлечь внимание молодого поколения к фронтовому наследию ветеранов. Съемки организованы Федерацией военно-тактической подготовки Пензенской области при содействии Пензенской региональной общественной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». Песня исполнена студией патриотической песни Игоря Согонова «Сармат».

Идея создания клипа и текст песни принадлежат Ларисе Куренчаниной, автор сценария и сюжета — Денис Лисов, режиссёр-постановщик и оператор — Олег Сысоев, автор музыки и аранжировки — Игорь Согонов.

Как сообщало ИА REGNUM, однажды «Трофейный листок» сыграли под гитару на музыкальном фестивале в паузе между выступлениями участников. Зрители так тепло приняли песню, что после концерта было решено записать клип в преддверии 75-летия Великой Победы.

«Мы ещё в 2019 году обсуждали, какую музыку накладывать на съёмки военно-патриотических игр, — рассказывал ранее председатель Федерации военно-тактической подготовки Пензенской области Александр Дементьев. — Член нашей организации Лариса Куренчанина предложила использовать песню военных лет «Трофейный листок», которую часто исполняли в её семье».

Съемки были завершены в конце марта текущего года, в год 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны.

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