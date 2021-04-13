Москва, , 16:25 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 13 апреля посетил Координационный центр правительства России. Экскурсию для главы государства провёл премьер-министр Михаил Мишустин.

«Всё очень красиво», — прокомментировал президент.

Путин обратил внимание, что современное оснащение центра помогает работе, однако также для работы необходима обратная связь, которая должна поступать из регионов.

«Нужно наладить эту работу. Нужно, чтобы нужная информация, именно нужная, не причёсанная, не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась», — заявил президент.