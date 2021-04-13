Ярославль, 13 апреля, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Будущая детская поликлиника при клинической больнице №2 в Ярославле на улице Попова готова на 52 процента. Об этом сообщает правительство региона.

Поликлиника на улице Попова

«Сейчас ведется отделка помещений, а со следующей недели подрядчик приступит к устройству фасадов», — рассказали региональном правительстве.

Также продолжается строительство хирургического корпуса областной онкологической больницы, его готовность специалисты оценивают в 55 процентов.

Всего в 2021 году на строительство учреждений здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение» власти планируют направить более 1 миллиарда рублей.