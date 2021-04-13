Мирослава Романенко, 13 апреля 2021, 18:08 — REGNUM Министры иностранных дел стран G7 и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 12 апреля обнародовали совместное заявление, в котором призвали Российскую Федерацию прекратить «провокации» у границы с Украиной, сообщает ТАСС.

НАТО
НАТО
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы, министры иностранных дел G7 и верховный представитель ЕС, глубоко озабочены продолжающимся крупным наращиванием российских военных сил на границе с Украиной. Такие масштабные передвижения войск без предварительного оповещения представляют угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии со взятыми на себя международными обязательствами», — сказано в заявлении.

На призыв министров иностранных дел G7 и верховного представителя ЕС, адресованный России, отреагировали читатели украинского издания «Шарий.net». Свои комментарии к новости они оставили на странице издания в социальной сети Facebook.

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
European Parliament

Комментаторы в основном с иронией и возмущением отреагировали на совместное заявление европейских политиков, обратив внимание на слово «озабоченность».

«А эти страны не озабочены или, возможно, довольны, что на Украине под их руководством миллионы нищих!!!»спрашивает Вера К.

«Как печально. Ну пусть карту России поизучают, мож[ет], полегчает»,добавила Мария Г.

«Наращиванием своих сил на восточных границах в Чёрном и Балтийском морях, полетами стратегических бомбардировщиков над Украиной они не обеспокоены? Пусть идут лесом, на хутор бабочек ловить!»порекомендовал Андрей Ф.

«А американские базы в Европе нормально, да?»спрашивает Александр Д.

«Какие провокации? Украина же семь лет сдерживает Россию на своей территории, не давая захватить Европу», — иронизирует Елена Л.

«Так это результат гарантий, данных ими Януковичу в 2014 [году]. Что ж не выказали озабоченность, когда произошел вооруженный переворот, нас*авший на их гарантии», — спрашивает Edvard Crain.

«Надо ещё озабоченнее, озабоченнее. Хватайтесь за голову, рвите на себе волосья во всех местах, посыпайте головы пеплом, можете даже ножками посучить», — с иронией ответила Людмила И.

«А меня беспокоит присутствие НАТО на Украине, мы их сюда не звали!»добавила Наталья С.

НАТО и Украина
НАТО и Украина
Gov.ua

«Понимаем их озабоченность, ничем помочь не можем», — иронизирует Елена К.

«О, ужас, нужно двойную, нет, тройную порцию озабоченности», — добавил с иронией Тамир Ш.

«Они не только озабочены, но и проявили обеспокоенность!!!»отметил Martti Kitunen.

«Век живи — век учись! Наконец-то я понял истинное значение выражения «ОЗАБОЧЕННЫЙ»!»иронизирует Валентин С.

«А как я озабочен, что они присутствуют и наращивают на границах мира войну», — резюмировал Игорь В.

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Напомним, ранее глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау во время интервью для Польского агентства печати (РАР) призвал Россию «прекратить военную активность возле границ Украины».