13 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Не только Украина озабочена якобы «сосредоточением» вооруженных сил России на границе с Украиной. Министры иностранных дел стран G7 и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обнародовали совместное заявление, в котором призвали Российскую Федерацию прекратить «провокации» у границы с Украиной. Жители Украины оценили адресованный России призыв европейских политиков.

Мирослава Романенко, , 18:08 — REGNUM Министры иностранных дел стран G7 и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 12 апреля обнародовали совместное заявление, в котором призвали Российскую Федерацию прекратить «провокации» у границы с Украиной, сообщает ТАСС.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы, министры иностранных дел G7 и верховный представитель ЕС, глубоко озабочены продолжающимся крупным наращиванием российских военных сил на границе с Украиной. Такие масштабные передвижения войск без предварительного оповещения представляют угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии со взятыми на себя международными обязательствами», — сказано в заявлении.

На призыв министров иностранных дел G7 и верховного представителя ЕС, адресованный России, отреагировали читатели украинского издания «Шарий.net». Свои комментарии к новости они оставили на странице издания в социальной сети Facebook.

Жозеп Боррель European Parliament

Комментаторы в основном с иронией и возмущением отреагировали на совместное заявление европейских политиков, обратив внимание на слово «озабоченность».

«А эти страны не озабочены или, возможно, довольны, что на Украине под их руководством миллионы нищих!!!» — спрашивает Вера К.

«Как печально. Ну пусть карту России поизучают, мож[ет], полегчает», — добавила Мария Г.

«Наращиванием своих сил на восточных границах в Чёрном и Балтийском морях, полетами стратегических бомбардировщиков над Украиной они не обеспокоены? Пусть идут лесом, на хутор бабочек ловить!» — порекомендовал Андрей Ф.

«А американские базы в Европе нормально, да?» — спрашивает Александр Д.

«Какие провокации? Украина же семь лет сдерживает Россию на своей территории, не давая захватить Европу», — иронизирует Елена Л.

«Так это результат гарантий, данных ими Януковичу в 2014 [году]. Что ж не выказали озабоченность, когда произошел вооруженный переворот, нас*авший на их гарантии», — спрашивает Edvard Crain.

«Надо ещё озабоченнее, озабоченнее. Хватайтесь за голову, рвите на себе волосья во всех местах, посыпайте головы пеплом, можете даже ножками посучить», — с иронией ответила Людмила И.

«А меня беспокоит присутствие НАТО на Украине, мы их сюда не звали!» — добавила Наталья С.

НАТО и Украина Gov.ua

«Понимаем их озабоченность, ничем помочь не можем», — иронизирует Елена К.

«О, ужас, нужно двойную, нет, тройную порцию озабоченности», — добавил с иронией Тамир Ш.

«Они не только озабочены, но и проявили обеспокоенность!!!» — отметил Martti Kitunen.

«Век живи — век учись! Наконец-то я понял истинное значение выражения «ОЗАБОЧЕННЫЙ»!» — иронизирует Валентин С.

«А как я озабочен, что они присутствуют и наращивают на границах мира войну», — резюмировал Игорь В.

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Напомним, ранее глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау во время интервью для Польского агентства печати (РАР) призвал Россию «прекратить военную активность возле границ Украины».