Москва, , 16:23 — REGNUM Внешний долг России по состоянию на 1 апреля составил $459,3 млрд. Такую оценку приводит 13 апреля пресс-служба Банка России.

Сообщается, что за I квартал 2021 года размер иностранной задолженности страны сократился на $8,6 млрд, или на 1,8%.

В комментарии регулятора отмечается, что сокращение долга произошло «главным образом вследствие снижения обязательств прочих секторов по внешним кредитам, а также уменьшения портфелей нерезидентов в суверенных ценных бумагах».