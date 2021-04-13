Курск, , 16:23 — REGNUM В Курске ООО «Экотекс» исполнило решения суда в части остановки двух сушильных машин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

К 26 апреля ожидаются результаты лабораторных исследований по третьей машине, глава Минприроды поручил ускорить процедуру.

Как уже сообщало ИА REGNUM, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов посетил завод 25 марта. Он встретился с руководством и выразил недовольство его работой. Завод «Экотекс» несколько раз уличали в выбросе вредных веществ, и местные жители регулярно жалуются на зловоние, источником которого является предприятие. По решению суда завод уже несколько раз приостанавливал деятельность.

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