Любляна, , 16:21 — REGNUM Представитель Европейской комиссии Питер Стано заявил, что Европейской комиссии не было известно о неофициальном документе, якобы направленном премьер-министром Словении Янезом Янса президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором, как сообщали СМИ, он говорил об изменении границ, чтобы «завершить процесс распада бывшей Югославии».

«Мы определенно не получали, не разбирались или не знакомы с таким документом, поэтому я не могу комментировать предполагаемые темы этого неофициального текста», — отметил Стано.

Отвечая на вопрос, какова позиция ЕС в отношении утверждений об изменении границ на Западных Балканах, Стано сказал, что позиция Европы ясна: «Когда дело доходит до партнеров на Западных Балканах по границам, ничего не должно меняться в этом смысле», — сказал Стано. В пресс-службе президента Шарля Мишеля журналистам заявили, что не могут подтвердить получение документа Советом Европы.