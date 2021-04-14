Дарья Юдкевич,
14 апреля 2021, 18:49 — REGNUM Во второй декаде апреля москвичам обещали такую хорошую погоду, которую ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал «супервесной».
Но повезло не только жителям столицы: невероятное тепло, до +18, пришло даже на север Ленинградской области. Погода действительно оказалась «идеальной весенней», с большим количеством солнца, южным и юго-восточным ветерком. Разумеется, при таких условиях растаял весь снег, который еще ровно две недели назад лежал уверенным толстым покровом. И даже появились первые цветы. И вернулись утки.
Верба выглядит уже совсем по-весеннему
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Подснежник, он же галантус, называется так не потому, что он «галантный», а потому, что на греческом это — «молочный цветок»
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Первые цветы уже раскрылись: подснежникам в полутени апреля — самое место
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Первоцветы
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Ну и ещё один весенний первоцвет — крокус, он же шафран. Это его так называемые рыльца с глубокой древности используются как пряность
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Снег продолжает бороться даже под солнцем
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Лоси и кабаны подходят по этим дорожкам совсем близко к людям. Хотя места охотничьи
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Мне всегда было интересно — а как питаются утки, когда водоём ещё не отмёрз? Теперь я знаю: они ловят местных жителей и выманивают у них булку
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
В прошлом году семейство чаек свило гнездо на этом самом камне. А что? Вода, скала, всё как в инстинктах... Проблема в том, что с этого камня летом ныряют все окрестные жители, так что лето у чаек выдалось нервным. Хотя птенцов они всё же вывели. Похоже, что в этом году они подумывают рискнуть
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Озеро оттаяло лишь возле самого берега, а дальше лёд, но утка уже высматривает места выгула своего будущего потомства
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Из канав пока выглядывают корни и льдины, а чуть они оттают — и начнут плавать ондатры. Трепетно замирающие при виде прохожих: а ну как на шапку пустят?
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
С северной стороны деревни льда еще заметно больше
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Недоеденные за зиму птицами ягоды калины остаются на ветках. Правда, сейчас, когда птиц станет больше и дачников на всех не хватит, могут подобрать и эти остатки
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Местные жители не пасуют перед предрассудком о том, что ёлку надо убирать 13 января. Тем более когда ёлка растёт в собственном дворе
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Ветки вербы
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Водопад, мини-версия
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
В пруду лёд ушел под воду, которая вышла из берегов и смешалась с песком
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Уже через несколько недель это поле перестанет пустеть. И нет, тут не справляют дионисии, тут действительно играют в футбол — причем массово и азартно, молодцы
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Расёмон любят все. Даже когда они не Ворота, а просто арка, ведущая в черничник
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM