В прошлом году семейство чаек свило гнездо на этом самом камне. А что? Вода, скала, всё как в инстинктах... Проблема в том, что с этого камня летом ныряют все окрестные жители, так что лето у чаек выдалось нервным. Хотя птенцов они всё же вывели. Похоже, что в этом году они подумывают рискнуть

Дарья Юдкевич © ИА REGNUM