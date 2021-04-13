Москва, , 16:19 — REGNUM Если говорить об экономической ситуации в Китае и мире в 2021 году, то большого и стабильного роста в мировой экономике ждать не стоит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала информацию о том, что внешний товарооборот КНР за три первых месяца 2021 года увеличился почти на 39%.

«С учетом приведенных цифр по внешнему товарообороту Китая за I квартал этого года, который составил 1,3 трлн американских долларов, можно говорить о постепенном восстановлении мировой экономики, — сказала Новикова. — В связи с этим наблюдается и повышение торговой активности между Китаем и Россией, а также Китаем и США, несмотря на натянутость отношений между Пекином и Вашингтоном. С точки зрения российской экономики, экономический рост в Китае является положительным сигналом для наращивания товарооборота между странами».

Однако, как подчеркнула эксперт, качественный уровень этих отношений не очень экономически полезен для РФ.

«Продажа сырья и покупка китайской продукции низкого качества. Более того, продажа российских земель или сдача их в аренду под китайское производство с несоблюдением экологических норм является предпосылкой к загрязнению территорий Сибири и Дальнего Востока, — сказала Новикова. — Если же говорить об экономической ситуации в Китае и мире в целом в 2021 году, то большого и стабильного роста в мировой экономике ждать не стоит. Возможно влияние третьей волны коронавируса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, внешний товарооборот Китая за период с января по март увеличился в годовом выражении на 38,6%, до 1,3 трлн долларов.

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