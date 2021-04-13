Варшава, , 16:18 — REGNUM В Польше назрела необходимость провести реформу судебной системы. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 13 апреля вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин в рамках своей пресс-конференции.

«Решение суда об освобождении из-под ареста подозреваемого в коррупции экс-министра транспорта, строительства и морской экономики Польши Славомира Новака доказывает, что в Польше необходимо провести реформу судебной системы», — заявил Сасин.

По словам Сасина, его возмутило решение суда отказать прокуратуре в ходатайстве о продлении сроков задержания подозреваемого Новака под стражей и отпустить его по подписку о невыезде.

«Это решение суда было принято после высказывания бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска, который выступал в защиту подозреваемого. И в данной ситуации Польша выглядит как страна, в которой суды действуют по политическому заказу. Туск сказал — суды тут же выполнили», — добавил Сасин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Европейской народной партии и экс-премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что арестованный в Варшаве экс-министр транспорта и водного хозяйства Польши, а также экс-директор украинского предприятия «Укравтодор» Славомир Новак является политическим заключенным. Через несколько дней после данного заявления Новака, подозреваемого в коррупции и отмывании денег, отпустили из-под стражи по подписку о невыезде.