Минск, 13 апреля, 2021, 16:16 — ИА Регнум. О нарушении государственной границы Белоруссии в воздушном пространстве со стороны Польши сообщили 13 апреля в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Уточняется, что нарушение зафиксировано накануне, 12 апреля, в 20:45 мск. Нарушение совершило «неустановленное воздушное судно, которое в дальнейшем возвратилось на польскую территорию».

По этому поводу атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Белоруссии был вызван в белорусское минобороны. Белорусская сторона заявила польскому дипломату, что Варшаве нужно провести разбирательство в связи со случившимся и проинформировать Минск о его результатах.