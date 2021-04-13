Вашингтон, , 17:44 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано более 70 234 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 13 апреля Университет Джонса Хопкинса.

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С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 31,27 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 467, а общее число перевалило за отметку в 562 533.

Среди штатов лидирует Мичиган, где за день выявлено более 10 553 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте штат Северная Каролина — 5655. На третьем штат Нью-Йорк — 5631.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.