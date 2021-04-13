Москва, , 16:15 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании специализированного информационного банка данных экстремистских материалов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

Речь идет о создании государственной информационной системы ограниченного доступа.

Законопроектом предусматривается, что оператором системы с наделением соответствующими полномочиями станет Минюст России. На проведение всех необходимых мероприятий по созданию информационного банка экстремистских материалов до вступления закона в силу отводится год.

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