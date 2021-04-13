Краснодар, , 16:13 — REGNUM В Краснодарском крае от коронавируса привились уже почти 283 тысячи жителей, сообщили в пресс-службе администрации края 13 апреля.

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На данный момент пункты вакцинации работают во всех муниципалитетах, причем не только в районных центрах. Так, пункт вакцинации заработал в местном офисе врача общей практики в поселке Агроном Динского района — всего за несколько дней здесь привились около 100 человек. Всего в Динском районе организовали восемь пунктов вакцинации от коронавируса, в том числе четыре мобильных. 98% персонала Динской ЦРБ прошли вакцинацию от ковида.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 13 апреля в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 43 754 человек, 38 401 пациента выздоровели, 2475 человек скончались.