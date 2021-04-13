Варшава, , 16:11 — REGNUM Существует высокая вероятность, что новые правила локдауна в Польше будут предусматривать возобновление работы детских садов и яслей. Об этом 13 апреля сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич журналистам Polskie Radio 24.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

«Первый сегмент, в котором мы планируем облегчить ограничения — это образование. Образование очень страдает из-за удаленной формы обучения, в том числе дошкольное. К тому же, маленькие дети наименее подвержены заражению и распространению SARS-CoV-2. Здесь у нас полное согласие с министром образования Пшемыславом Чарнеком», — сообщил Андрусевич, добавив, что данный вопрос будет ставиться одним из первых на утверждение новых правил локдауна.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Польше после заседания правительственной антикризисной группы будут опубликованы новые правила социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией.