Ярослав Чингаев, 13 апреля 2021, 18:09 — REGNUM В Москве продолжается космическая неделя. В Музее космонавтики открылась выставка «ПЕРВЫЙ», посвященная 60-летию полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина.
На выставке представлены документы и личные вещи первого космонавта, которые хранились в музеях и в личных архивах. Среди них: свидетельство о рождении Юрия Гагарина, награды, одежда, инструменты и другие экспонаты. На выставке посетители увидят парту, за которой сидел Гагарин в Люберецком ремесленном училище; ковш для литья, с которым он работал, а также фрагмент решетки, в изготовлении которой участвовал Юрий Гагарин.
Центральным экспонатом на выставке стал подлинный спускаемый аппарат одноместного космического корабля серии «Восток», на котором 12 апреля 1961 года был совершен первый в истории человечества космический полёт.