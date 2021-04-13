13 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 18:09 — REGNUM В Москве продолжается космическая неделя. В Музее космонавтики открылась выставка «ПЕРВЫЙ», посвященная 60-летию полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина.

Музей космонавтики. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Подлинный спускаемый аппарат, на котором 12 апреля 1961 года совершен первый космический полет человека. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На выставке представлены документы и личные вещи первого космонавта, которые хранились в музеях и в личных архивах. Среди них: свидетельство о рождении Юрия Гагарина, награды, одежда, инструменты и другие экспонаты. На выставке посетители увидят парту, за которой сидел Гагарин в Люберецком ремесленном училище; ковш для литья, с которым он работал, а также фрагмент решетки, в изготовлении которой участвовал Юрий Гагарин.

Ковш для литья металла, с которым работал Юрий Гагарин и решетка, изготовленная Юрием Гагариным. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Первые снимки Юрия Гагарина после приземления. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центральным экспонатом на выставке стал подлинный спускаемый аппарат одноместного космического корабля серии «Восток», на котором 12 апреля 1961 года был совершен первый в истории человечества космический полёт.

Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Катапультируемое кресло, на котором вернулся на землю Юрий Гагарин.Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пальто, шляпа, чемодан Сергея Королева. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM