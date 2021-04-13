Ярослав Чингаев, 13 апреля 2021, 18:09 — REGNUM В Москве продолжается космическая неделя. В Музее космонавтики открылась выставка «ПЕРВЫЙ», посвященная 60-летию полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина.

Музей космонавтики. Москва
Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Подлинный спускаемый аппарат, на котором 12 апреля 1961 года совершен первый космический полет человека. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Подлинный спускаемый аппарат, на котором 12 апреля 1961 года совершен первый космический полет человека. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Кульман конструкторского бюро ОКБ-1. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На выставке представлены документы и личные вещи первого космонавта, которые хранились в музеях и в личных архивах. Среди них: свидетельство о рождении Юрия Гагарина, награды, одежда, инструменты и другие экспонаты. На выставке посетители увидят парту, за которой сидел Гагарин в Люберецком ремесленном училище; ковш для литья, с которым он работал, а также фрагмент решетки, в изготовлении которой участвовал Юрий Гагарин.

Ковш для литья металла, с которым работал Юрий Гагарин и решетка, изготовленная Юрием Гагариным. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ковш для литья металла, с которым работал Юрий Гагарин и решетка, изготовленная Юрием Гагариным. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Награды Юрия Гагарина. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Первые снимки Юрия Гагарина после приземления. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Первые снимки Юрия Гагарина после приземления. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Китель Юрия Гагарина. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Парта за которой работал Юрий Гагарин. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центральным экспонатом на выставке стал подлинный спускаемый аппарат одноместного космического корабля серии «Восток», на котором 12 апреля 1961 года был совершен первый в истории человечества космический полёт.

Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Катапультируемое кресло, на котором вернулся на землю Юрий Гагарин.Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Катапультируемое кресло, на котором вернулся на землю Юрий Гагарин.Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Пальто, шляпа, чемодан Сергея Королева. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Пальто, шляпа, чемодан Сергея Королева. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Чучела Белки и Стрелки. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM