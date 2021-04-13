Лондон, , 16:11 — REGNUM Квалификация Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1» начнется с минуты молчания в память о принце Филиппе. Об этом 13 апреля сообщается на сайте «Королевских гонок».

Гран-при Эмилии-Романьи пройдет на автодроме в Имоле (Италия) 16−18 апреля. «Формула-1» изменила расписание, чтобы гонки не пересекались с похоронами, и люди могли отдать дань уважения принцу Филиппу.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля на 100 году жизни. Отпевание и похороны герцога Эдинбургского состоятся 17 апреля.

Церемония прощания пройдет в узком кругу семьи и близких.