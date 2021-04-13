Москва, , 16:08 — REGNUM Футбольный клуб ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью главврача «Динамо» (Москва) Александра Ярдошвили, который скончался 13 апреля на 67 году жизни. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба ЦСКА.

«Руководство и коллектив ПФК ЦСКА, игроки и тренеры команды выражают глубокие соболезнования родным и близким заслуженного врача РФ Александра Ярдошвили, который несколько лет проработал в армейском клубе», — отмечает пресс-служба.

Ярдошвили — заслуженный врач России. Помимо «Динамо», ЦСКА, он работал в «Черноморце», «Локомотиве», сборной России.