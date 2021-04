Вашингтон, , 16:06 — REGNUM Поклонник The Last of Us Part II продемонстрировал, как может выглядеть версия игры для консоли PlayStation 5. Об этом 13 апреля сообщил портал Games Radar.

Пользователь YouTube SnazzyAI взял трейлер игры, который был показан на выставке E3 2018 и отредактировал его при помощи инструмента, в основе которого лежит искусственный интеллект.

Таким образом, его ролик как бы демонстрирует игровой процесс из версии The Last of Us Part II, в которую добавили поддержку разрешения 4K и 60 FPS (кадров в секунду). Издание назвало результат работы эксперта «потрясающим».

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что разработкой ремейка The Last of Us Part II будет заниматься студия Naughty Dog. Известный журналист Джейсон Шрайер в своей статье отметил, что изначально эту работу хотели доверить студии Visual Arts Service Group.

