Минск, , 16:06 — REGNUM Комитет госбезопасности Белоруссии 13 апреля подтвердил задержание лидера «Партии БНФ» Григория Костусёва и политолога Александра Федуты. Партиец был задержан в белорусской глубинке, а политолог — на территории Российской Федерации.

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«Комитетом государственной безопасности в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления задержаны Григорий Костусев и Александр Федута, — сообщил КГБ через официальное госинформагентство БелТА. — После проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий будет предоставлена полная информация по данной ситуации».

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Российские правоохранительные органы не комментируют ситуацию с задержанием Федуты. Политолог прибыл в Москву из Польши в начале года. Он длительное время проживал на польской территории, опасаясь политически мотивированного преследования.

Незадолго до этого, в начале апреля Москву покинул политолог Дмитрий Болкунец. Он также обосновался в Польше, опасаясь, что спецслужбы Белоруссии выкрадут его и посадят в тюрьму за критику Александра Лукашенко.

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