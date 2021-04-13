Москва, , 16:05 — REGNUM Футбольный клуб «Спартак» (Москва) выступил против всех видов дискриминации в футболе. Об этом 13 апреля сообщается на сайте команды.

«Наш клуб заявляет о полном неприятии всех видов дискриминации в футболе. Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах», — отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что клуб перед каждым туром просит болельщиков соблюдать правила поведения, избегать ненормативной лексики и оскорблений.

После матча 25 тура ЧР между «Локомотивом» и «Спартаком» фанатов красно-белых обвинили в расизме. Делегат встречи зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес голкипера «железнодорожников» Маринато Гильерме.